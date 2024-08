Inizierà il 1° settembre con il primo derby, in Coppa Italia, la nuova stagione in Eccellenza di Carbonia e Iglesias

Inizierà il 1° settembre con il primo derby, andata degli ottavi di finale della Coppa Italia, la nuova stagione in Eccellenza di Carbonia e Iglesias. al Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia, fischio d’inizio alle ore 17.00. La formula della manifestazione è ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno. Il ritorno degli ottavi si giocherà a campo invertito, al Monteponi di Iglesias, domenica 8 settembre, con inizio alle 17.00. Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due partite. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i calci di rigore per determinare la squadra vincente. Quarti di finale (9 e 23 ottobre) e semifinali (13 e 27 novembre) si disputeranno con le stesse modalità. La finale sarà disputata in campo neutro in sede e data da stabilire.

Gli altri accoppiamenti sono i seguenti:

Ferrini-Monastir 1983, Barisardo 1971 Ogliastra Calcio-Villasimius, Nuorese-Taloro Gavoi, Glilarza-Polisportiva Ossese, Li Punti-Alghero, Calangianus 1905-Tempio, San Teodoro Porto Rotondo-Pol. Calcio Budoni.