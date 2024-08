La sindaca Debora Porrà ha incontrato calciatori, tecnici e dirigenti della Polisportiva Villamassargia

«Sarebbe un ente cieco e senza visione un Comune che non investe sulla Polisportiva.»

La sindaca di Villamassargia Debora Porrà che ha partecipato martedì sera al primo incontro tra la rosa dei giocatori del Villamassargia e lo staff tecnico e dirigenziale.

«Riponiamo nella società e in voi tante speranze – ha aggiunto la sindaca rivolgendosi ai ragazzi seduti sugli spalti -; pensiamo a farvi fare sport e farlo bene dandovi tutti gli strumenti possibili, col sogno che domani la tribuna sia animata da un pubblico sempre maggiore, in attesa di iniziare i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi che dopo trent’anni assumono un valore immenso e simbolico per tutto il paese.»

La sindaca è intervenuta dopo le parole di incitazione e altamente motivanti del presidente della Polisportiva Antonello Canè e di tutto il gruppo di dirigenti e tecnici che accompagnerà i Rossoblù nel corso del campionato alle porte: l’allenatore Alessandro Perra, il direttore sportivo Andrea Marteddu ed Emiliano Murgia come preparatore atletico dei portieri.

Una giornata importante quella di martedì 6 agosto per la società, con l’ingaggio da attaccante del promettente Michele Suella. L’iglesiente, classe 1995, vanta già un ricco curriculum tradotto in forza fisica, entusiasmo e potenza, pronti a sprigionarsi sul campo.

Tante e diverse le indicazioni date a turno dal presidente Antonello Canè e dallo staff alla rosa dei giocatori prescelti come “essere puntuali”, “ragionare sempre al plurale”, “rispetto reciproco e fair play in campo”, ma univoche nella volontà di fare bene con disciplina, spirito di sacrificio e tanta passione.

«Mi piace guardare al percorso che faremo più che fissarci sugli obiettivi», ha sottolineato mister Alessandro Perra.

Il presidente Antonello Canè ha poi ringraziato l’Amministrazione comunale per il supporto fornito. L’Ente, infatti, ha stanziato seimila euro per sostenere l’iscrizione della squadra a tutti i campionati, dalle giovanili alla prima squadra, e tredicimila euro per la squadra che milita nel campionato di Promozione regionale.

La presentazione ufficiale di tutti i componenti della squadra rossoblù è fissata a Villamassargia per il prossimo 23 agosto.

«Nel 2025 – ha ricordato la sindaca – vedremo finalmente la nascita di una nuova palestra e un nuovo campo sportivo, con spogliatoi efficientati energeticamente e una pista di atletica che permetterà di praticare anche altri sport.»

Soddisfazione espressa anche dall’assessore dello Sport Marco Mandis «per la prima squadra e per il fruttuoso lavoro di collaborazione tra Amministrazione e Polisportiva volta alla promozione dello sport a Villamassargia».

Nell’ordine gli interventi di Michele Suella, Alessandro Perra, Antonello Canè e Debora Porrà

