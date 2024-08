Lorenzo Spiga (segretario FNP Sulcis Iglesiente) denuncia l’indifferenza delle istituzioni sulle gravissime emergenze su Lavoro, Sanità e Anziani

Volevo esprimere il mio rammarico riguardo il mio ultimo intervento sul giornale del mese scorso. Intervento che riguardava i problemi legati al lavoro, alla sanità e ai problemi relativi agli anziani.

Da quello che ho potuto constatare a nessuno interessa il problema, scivola addosso a tutti e fanno finta di niente come se a loro non li riguardasse nemmeno.

Spero che mai abbiano bisogno di essere accuditi o che necessitino di visite urgenti, come sta scendendo ai cittadini del Sulcis Iglesiente e dell’isola in generale.

Continuiamo ad avere lungaggini sulle visite con tempo di mesi, o addirittura nei casi più gravi anni.

Per non parlare di chi recrimina giustamente di avere necessità di visite per invalidità civile o leggi 104.

Si sa benissimo di chi stiamo parlando, Regione, assessorato sanità, comuni, assessorato specifico, assistenti sociali, enti ospedalieri, e chi più ne ha più ne metta.

Sembra quasi un’orchestra diretta da un grande maestro di musica, tutti uguali, che suonano la stessa musica.

Sembra una chitarra che suona sempre più piano, quasi che non vogliano che noi sentiamo ma che loro tutti sentono benissimo e lasciano trascorrere il tempo attaccati alla loro poltrona senza far nulla.

Certo è bello fare manifestazioni estive in tutti comuni per attirare il turismo ed è giusto perché per il nostro territorio serve anche quello, ma se ai turisti dovesse servire una visita medica con urgenza, dove li mandiamo considerando le condizioni dei nostri ospedali, dei pronto soccorso o delle guardie mediche?

Quando è che si prenderanno seri provvedimenti?

Quando mostreranno le palle, lasciando perdere il colore politico assumendosi l’onere di protestare contro un governo regionale che non assume personale?

Governo regionale che non paga come si deve un professionista e che lo sta costringendo a saltare il mare in cerca di un lavoro retribuito correttamente.

Quando il governo regionale si deciderà di prendere in mano la situazione in modo da assumere la responsabilità per smaltire tutte queste visite arretrate, diritto dei cittadini che pagano regolarmente le tasse e che non vedono i loro diritti che gli spettano ma solo doveri?

Quando il governo regionale si prenderà la briga di occuparsi degli anziani, abbandonati a loro stessi e lasciati soli senza assistenza?

Chi si preoccupa di quelli che non possono svolgere quotidianamente le loro faccende, anche quelle più piccole e che non possono pagare perché hanno pensioni così basse che non basta neanche a finire il mese?

Poco tempo fa c’è stato il direttore sanitario del Sulcis Iglesiente assieme all’assessore regionale, a cui è stato chiesto un incontro specifico da Cgil Cisl Uil, proprio per parlare di questi problemi.

Siamo stati completamente snobbati. Ma cosa dobbiamo fare per farci sentire?

Il Sulcis è nominato per le manifestazioni e gli scioperi, proprio qui, infatti, hanno iniziato le prime proteste di sciopero.

Sono passati tanti anni e tanti scioperi, ma non è cambiato nulla!

Pertanto, a nome di tutti i cittadini esasperati e che non sanno più cosa fare, chiedo di organizzarci e deciderci per fare una lotta comune affinché questo problema venga preso in considerazione e risolto definitivamente.

Lorenzo Spiga

Segretario FNP Sulcis Iglesiente