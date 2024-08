Trenitalia ha disposto 600 posti in più sulla linea Cagliari-Iglesias per il concerto di Achille Lauro

Sono circa 600 i posti in più messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia – in condivisione con Regione Sardegna e Comune di Iglesias – per raggiungere in treno Iglesias in occasione del concerto di Achille Lauro.

Come successo anche per altri importanti eventi musicali anche in questa occasione Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, integra con 2 treni straordinari il programma ordinario per consentire a tutti i fan del cantante di raggiungere la città mineraria.

I treni straordinari, entrambi di ultima generazione, che permetteranno di arrivare a Iglesias in tempo utile per raggiungere e tornare dal concerto sono acquistabili su tutti i canali di Trenitalia a partire dal 3 agosto.