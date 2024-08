Marballu’s festival, domani a Carloforte arriva Giuseppe Cederna

Proseguono a Carloforte gli appuntamenti con il Marballu’s festival, cinque giorni tra virtuosismi circensi, teatro di narrazione, danza, musica e buon cibo organizzati dall’associazione Bötti du Shcöggiu, con la direzione artistica di Susanna Mannelli.

Nella suggestiva cornice del Parco Canale del generale il programma di domani si apre alle 19,30, con la sezione “Visioni”, dedicata al teatro: protagonista sarà Giuseppe Cederna, amatissimo attore e scrittore che per l’occasione proporrà un recital dal titolo i Su questa terra di passi e di respiri. La poesia, il canto, la passione civile per celebrare la complessità e le meraviglie del mondo in cui viviamo. Giuseppe Cederna legge e racconta il viaggio degli uomini e delle parole che ci aiutano a capire chi siamo. (…) Dalle grandi vie dei pellegrini ai sentieri senza nome, dalle isole del Mediterraneo ai fiumi e alle sorgenti sacre dell’Himalaya: noi siamo la terra, la nostra coscienza è anche la coscienza della terra.

Alle 21,45 seguirà Tavolo 19 di e con Lunella Cherchi, una produzione del Marballu’s festival che esplora la visione della vita che si ha prima della morte.

La chiusura di serata (alle 23.00) è affidata ai suoni techno brass/Elettronica/Folk fiati della Mefisto Brass, street band milanese nata nel 2019 che propone un repertorio originale frutto di una composizione collettiva basata sull’improvvisazione.

Durante la serata Campidarte, un agriturismo culturale sviluppato all’interno dell’azienda avicola C.I.O. nelle campagne di Ussana, proporrà un menu con una selezione dei suoi piatti tipici.