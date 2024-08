Marballu’s festival, domani e mercoledì a Carloforte appuntamento con i prodromi della rassegna

Conto alla rovescia per il Marballu’s festival, virtuosismi circensi, teatro di narrazione, musica e buon cibo da giovedì 29 a sabato 31 agosto nella splendida cornice del Parco del Canale del Generale a Carloforte per l’organizzazione dell’associazione Bötti du Shcöggiu con la direzione artistica di Susanna Mannelli.



Domani, martedì 27, e mercoledì 28 agosto si comicia però a scaldare i motori con i Prodromi del festival, due appuntamenti in due luoghi amatissimi del borgo tabarkino: la Vecchia tonnara e la spiaggia di Lucaise.

Domani si parte dalla Vecchia tonnara dove alle 19,45 sarà presentato Ma Chair Monde, una performance di teatro danza dell’artista visivo e coreografo di origini afro-caraibiche Alexandre Fandard. Un viaggio immersivo all’interno dello studio di un pittore che realizzerà un’opera dal vivo usando una frusta come pennello, a simoboleggiare tutte le condizioni di schiavitù. Lo spettacolo è una vera novità per il festival, che per la prima volta dedica spazio all’arte figurativa.

Mercoledì l’appuntamento è alle 19,30 nella spiaggia di Lucaise dove nella residenza A Cova la compagnia Circo el Grito presenterà Il noto e L’ignoto, spettacolo tra narrazione, virtuosismi circensi, musica dal vivo e illusionismo che vedrà sul palco Giacomo Costantini, considerato tra i pionieri del circo contemporaneo in Italia, insieme all’attrice Clio Gaudenzi. Si tratta di un work in progress che utilizza il “veroscopio”: vedere una cosa significa disvederne delle altre, e con il veroscopio si può.