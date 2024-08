Nuovi prestigiosi successi, a Sassari, per la giovane A.S.D. Arco Club San Giovanni Suergiu

Sotto il sole cocente di Sassari nuovi prestigiosi successi per la giovane A.S.D. Arco Club San Giovanni Suergiu che trionfa ai Campionati Regionali Targa 2024, organizzati dagli Arcieri Torres Sassari. Le gare sono iniziate giovedì 25 agosto con la new entry delegazione giovanile, che quest’anno ha esordito con tre partecipanti (Giovanni Matta, Raffaele Falchi e Nicola Meloni tutti divisione Arco Olimpico), portando a casa comunque un bel terzo posto conquistato da Nicola Meloni nella classe Ragazzi Maschile Arco Olimpico.

I successi sono proseguiti domenica 28 agosto, dove gli arcieri della A.S.D. Arco Club San Giovanni Suergiu, divisione Arco Nudo, hanno conquistato ben 13 medaglie e relativi titoli regionali (assoluti e di classe): 7 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Un dominio incontrastato per i già campioni in carica Indoor 2024 nella divisione Arco Nudo Alessandro Atzori ed Elga Etzi, che si sono aggiudicati rispettivamente prima il titolo di classe Senior Maschile e Master Femminile per poi fare il bis nella gara assoluta, dove nella finale per il primo posto Alessandro Atzori ha avuto la meglio sul compagno di squadra Alberto Caredda mentre Elga Etzi ha battuto Giulia Atzeni degli Arcieri Torres Sassari.

La squadra Senior Maschile (Atzori A., Caredda A., Dondero S.), inoltre, si è aggiudicata il titolo di campione di classe e la squadra Master Maschile il secondo posto di classe (Falessi G., Locci N., Caddeo N.).

Negli assoluti a squadre: medaglia d’argento per la maschile (Atzori A., Caredda A., Falessi G.); medaglia d’oro per la femminile (Etzi E, Locci V, Ferrarese F.) e medaglia d’oro per il mixed team (Etzi E., Atzori A.).

Hanno ottenuto ottimi piazzamenti nel femminile individuale anche Vanessa Locci secondo posto di classe e terzo posto assoluto, e Francesca Ferrarese terzo posto di classe e quinta assoluta.