Venerdì 30 agosto, a Guspini, la serata inaugurale del Festival Bimbi a bordo

La serata inaugurale del Festival Bimbi a Bordo di Guspini è attesa per venerdì 30 agosto, alle ore 21.00, in piazza XX settembre. Dopo l’anteprima dei giorni 28 e 29 agosto, si parte con la serata inaugurale di venerdì 30, condotta dai due direttori scientifici: il professor Martino Negri e il professor Francesco Cappa. A loro spettano l’onore e la responsabilità di spiegare con chiarezza al pubblico il tema che sarà esplorato durante questa edizione, ovvero il ritmo. Dove parte il battito del narratore e dove arriva il cuore del lettore. Il nostro corpo ha un ritmo, la natura ha un ritmo, ogni narrazione ha un ritmo, un testo teatrale, una danza, una composizione musicale, un bosco. Un testo e la sua punteggiatura possono avere più ritmi grazie alle diverse storie narrate all’interno. Gli albi illustrati, ecc. Questo e molto altro sarà spiegato e analizzato nelle giornate dei Festival, durante i laboratori per adulti e bambini e durante le ore dedicate alla formazione.