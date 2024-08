Dal 30 agosto al 1° settembre, alla Grande Miniera di Serbariu, la 2ª “Sulcis Beer Fest”

La città di Carbonia nuovamente protagonista del “Sulcis Beer Fest” nel weekend da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre nel proscenio della Grande Miniera di Serbariu.

«Dopo il successo dello scorso anno, siamo orgogliosi di poter nuovamente ospitare un evento di grande richiamo in una location come Grande Miniera di Serbariu, che offre ampi spazi, ideali per l’organizzazione di iniziative di tale portata. Grande Miniera di Serbariu che è interessata da importanti interventi di riqualificazione, valorizzazione ed implementazione al fine di favorire un rilancio dell’intera struttura, nella quale crediamo fortemente», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.

Saranno tre serate imperdibili all’insegna dell’arte, della cultura e del divertimento, tra birre artigianali, ampia selezione di street food, musica e dj internazionali, mostre. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Sulcis Eventi con il patrocinio e il contributo del comune di Carbonia a seguito di un bando promosso dall’assessorato e dall’ufficio Attività produttive, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio, Sardegna Turismo e Carbonia Turismo.

Ad esprimere la sua soddisfazione è proprio l’assessore delle Attività produttive e del Turismo Michele Stivaletta: «Si tratta di un’iniziativa di ampio respiro realizzata con il coinvolgimento e la partecipazione di numerosi stand di attività produttive con ricadute turistiche positive per tutto il nostro territorio. Saranno presenti 10 birrifici artigianali, street food, stand espositivi per un evento a tutto tondo che siamo sicuri riuscirà a confermare le aspettative, bissando e, possibilmente, anche superando il successo della scorsa edizione».

L’evento sarà arricchito dalla presenza di spettacoli, intrattenimento e di Dj di rilevanza nazionale ed internazionale”.

Di seguito pubblichiamo il programma completo dell’evento:

̀ :

Dj set

Recovery funk live band

: Forelock live band + Matteo Muscas Supahfy

Joseph dj set

:

dj set

Calpevoli live band

Roxydiana live band

: dj Lauren + D.one + Rush MC vocalist

:

Dj set

90’s hits live band

+ dj Simon Luca