Amichevole per la nuova Iglesias di Giampaolo Murru, questo pomeriggio alle 18.00, a Masainas, con l’Atletico Masainas di Marco Farci, nepromossa in Promozione regionale. Dopo il primo test con il Cagliari Under 18, svolto quattro giorni fa al campo ex Casmez, a Iglesias, terminato 5 a 0, quello odierno rappresenta la rifinitura a quattro giorni dal debutto ufficiale nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia, in programma domenica 1 settembre al Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia, con la squadra di Diego Mingioni. L’Atletico Masainas esordirà nella prima fase della Coppa Italia domenica 8 settembre, in quanto è inserita nel girone a tre con Uta e Villamassargia che si affronteranno domenica 1 settembre. L’avversario della squadra di Marco Farci sarà la perdente tra Uta e Villamassargia.