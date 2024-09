A Villamassargia 12 nati dall’inizio dell’anno. La sindaca Debora Porrà: «Le famiglie sono incoraggiate a crescere se il Comune offre servizi di qualità»

Con i piccoli Mattia e Leon, la cui registrazione è avvenuta ufficialmente all’anagrafe nel corso della scorsa settimana, il comune di Villamassargia dà il benvenuto all’undicesimo e al dodicesimo bambino nati nel 2024. “Un ottimo risultato che risponde alla battaglia politica intrapresa da inizio mandato e che caratterizza da sempre il nostro agire amministrativo contro la denatalità e lo spopolamento”, ha commentato così la sindaca Debora Porrà l’exploit dei nuovi nati. Nel 2023 il paese si era fermato a otto nascite, con numeri impietosamente in decrescita in tutta Italia dal periodo del Covid in poi.

«Va da sé – sottolinea Debora Porrà – che i Comuni non possono intervenire direttamente sul tasso di fecondità, tuttavia le famiglie possono diventare più numerose se il territorio è pronto ad accoglierle e a supportarle con determinati servizi e di qualità; come Amministrazione incoraggiamo ad una crescita con le politiche attive sulla natalità a cui abbiamo sempre dato la precedenza.»

Debora Porrà ha ricordato l’apertura nel 2019 dell’asilo “Rosa L. Parks”, la lotta in prima linea per il parto in analgesia nel Sulcis, l’impegno per l’apertura e il coordinamento per tre anni del Centro per la famiglia del distretto Plus di Iglesias e la costituzione del Coordinamento pedagogico territoriale “Ilaria Alpi: tutte azioni collaterali, a cui si unisce l’erogazione del Bonus Bebè, e che concorrono ad una incentivazione della genitorialità e del lavoro femminile definito di diritto nei lavori del G7 a Cagliari una questione di giustizia sociale.

Secondo gli ultimi dati Istat, l’isola si posiziona a 0,91 figli contro la media nazionale di 1,20, con un ulteriore abbassamento allo 0,86 se si prende come riferimento il Sud Sardegna. «Ogni fattore che alimenta una controtendenza allontana sempre di più l’ombra dell’impoverimento dal territorio. Sono convinta che l’attuazione delle politiche per l’infanzia, trait d’union tra le politiche per la famiglia, sociali e dell’istruzione, oggi avvalorate dai dati numerici in crescita, varrebbero anche solo un bambino o una bambina perché a beneficiarne è tutta la collettività», ha osservato la sindaca di Villamassargia che solo nel 2021 era stata interpellata per commentare il fenomeno della denatalità del Sulcis al giornale britannico “The Guardian”.

La popolazione a Villamassargia conta 3.310 abitanti di cui 1.062 anziani e solo 273 sono i residenti nella fascia d’età 0-14 anni. Un contributo numerico è sicuramente dato dalle famiglie immigrate nel paese. Nel 2023 hanno fatto richiesta di residenza 17 nuclei di cui 8 minori. Quest’anno, al momento, sono 12 le famiglie che hanno deciso di vivere a Villamassargia e di cui risultano complessivamente 4 minori che hanno incrementato la popolazione giovanile del paese.