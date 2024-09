Dal 10 Settembre l’AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) ha attivato il nuovo numero unico europeo 116117 per cure non urgenti. Il servizio, gratuito ed attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permette agli utenti di entrare in contatto con un operatore sanitario o tecnico opportunamente formato, che possa fornire assistenza, direttamente o attraverso il trasferimento di chiamata al servizio competente, a valenza sociosanitaria.

Nelle ore di apertura della continuità assistenziale, dove necessario, verrà inoltrata la chiamata al Medico (ex guardia medica), che gestirà la richiesta dell’utente.

La centrale 116117 è collegata a quella dell’emergenza 118 in modo da permettere passaggi di chiamata, se necessario.

Il numero è inizialmente attivo in Sardegna nei 23 comuni afferenti alla ASL Sulcis Iglesiente (Distretti di Carbonia, Iglesias e Distretto delle Isole).