Giovedì 12 settembre, la sala polifunzionale di piazza Roma, a Carbonia, ospiterà la presentazione della 10ª Assemblea generale della rotta culturale ATRIUM e del convegno “Crossroads of Europe”

Giovedì 12 settembre, alle ore 17.00, la sala polifunzionale di piazza Roma ospiterà la conferenza stampa di presentazione della 10ª Assemblea generale della rotta culturale ATRIUM e del convegno “Crossroads of Europe”, che vede dal 10 al 13 settembre la città di Carbonia quale centro in cui si intersecano varie rotte culturali, nonché meta attrattiva e punto di riferimento di decine di sindaci, amministratori, tecnici e docenti universitari pronti a raccogliere la sfida comune della valorizzazione del patrimonio culturale europeo ATRIUM e le architetture dei regimi europei del XX secolo. Dal 10 al 13 settembre è prevista una serie di incontri, visite sul campo, laboratori, costruzione di reti e di scambi reciproci con studiosi d’eccellenza che orbitano attorno all’associazione culturale ATRIUM, la Rotta culturale Europea certificata nel 2014 come una delle 48 rotte culturali del Consiglio d’Europa.

Partecipano all’evento anche gli altri itinerari culturali del Consiglio d’Europa, tra cui la rotta dei Fenici, Iter Vitis, Erih, rotta che attiene al patrimonio industriale con studiosi provenienti da Croazia, Italia, Polonia, Gran Bretagna.