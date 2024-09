Don Antonio Mura: «”Glencore” e tutte le società industriali del territorio, chiariscano, unitamente a tutte le istituzioni politiche, il futuro per le nostre cittadine e cittadini»

“Glencore” e tutte le società industriali del territorio, chiariscano, unitamente a tutte le istituzioni politiche, il futuro per le nostre cittadine e cittadini. Non sarà un autunno sereno quello che vivranno le famiglie sospese sul baratro dei licenziamenti o al meno peggio dei “cerotti”- elemosina delle “casse integrazioni”. Sono centinaia e centinaia, uomini e donne, con i loro figli, che hanno paura perché senza lavoro non c’è vita e non c’è futuro. L’UPSL facendosi voce di tutta la chiesa diocesana iglesiente, sentiamo il dovere di inviare ai responsabili delle aziende e alle istituzioni pubbliche un forte appello perché non ci si trinceri nel manifestare le difficoltà dei mercati, per dare ragione delle varie chiusure e della drastiche e gravi riduzioni dei livelli occupazionali. Si faccia di tutto per conservare le produzioni e i posti di lavoro. La crisi industriale viene da lontano ed anche alcuni imprenditori ne sono vittime, ma davvero non possiamo rassegnarci … Stiamo parlando di vite umane. Desidero osservare che l’emergenza delle piccole e medie aziende del Sulcis Iglesiente, rientra, da decenni in una crisi di sistema, originata primariamente dalla contrazione dei comparti di lavorazione di prodotti primari, che a cascata hanno prodotto e producono chiusure e ridimensionamenti nell’indotto, anello più debole degli attuali modelli industriali. Quasi nulla inciderà, in termini di occupazione, l’apertura di prospettive per il riciclo delle batterie esauste delle auto elettriche, nulla inciderà nel favorire l’occupazione i grandi appetiti delle società che vogliono occupare e colonizzare i nostri territori e i nostri mari per produrre energia con tecnologie fotovoltaiche e eoliche. Per questo ci rivolgiamo con fiducia insistente verso i responsabili delle dirigenze delle industrie del territorio perché partecipino con giustizia e solidarietà alla vicenda del Sulcis Iglesiente, offrendo innanzitutto un chiarimento sui loro progetti e comunque, ottemperando alle direttive concordate. Alle istituzioni che a vario titolo governano e hanno responsabilità di amministrazione politica, il dovere di partecipare in modo unitario, con totale vicinanza alle vicende del territorio e in modo coraggioso e tenace, lottando per il bene dei cittadini e cittadine e per la salvaguardia del nostro amato Sulcis Iglesiente.

Sono da condannare decisamente tutti gli interessi per garantire pingui guadagni…personali, di lobby nascoste nei nostri territori, di ogni azionista che gioca le sue fortune nelle borse internazionali e di coloro che pensano di avere poteri elettorali per le prossime campagne elettive…nessuno ci abbandoni e nessuno si macchi del grave peccato di schiacciare la dignità delle cittadine e dei cittadini del Sulcis Iglesiente.

Stiamo vivendo, tragicamente, per l’ennesima volta, un’altra grave crisi occupazionale che sconvolge il nostro territorio… ma forse è la stessa crisi che attraversa in modo continuativo e progressivo il Sulcis Iglesiente, da alcuni i decenni. Noi cristiani non possiamo arrenderci, ma nella speranza che ha la radice nel Dio Provvidenza che in Gesù Cristo ha manifestato per l’umanità la sua Misericordia, desideriamo, tutte e tutti, agire secondo le proprie responsabilità sociali e tutte e tutti, desideriamo pregare …. Nell’occasione della Memoria liturgica del “Santissimo Nome di Maria”. Giovedì 12 settembre 2024, alle ore 22,00, presso Chiesa “Vergine d’Itria” Portoscuso Santo Rosario meditato seguendo il percorso dei Misteri gaudiosi. Sentitevi tutte e tutti invitati a stare insieme Le risorse sociali, politiche e spirituali, unitariamente, si impegnano a camminare per far risaltare la dignità di ogni persona e favorire il “Bene comune” per tutto il Sulcis Iglesiente.

Don Antonio Mura, parroco in Portoscuso e responsabile UPSL Iglesias