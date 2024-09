Dopo la pausa estiva, ritorna Open Your Mine al Monte Arci, nelle terre dell’ossidiana

Per il terzo anno consecutivo fa tappa nell’area del Monte Arci Open Your Mine, iniziativa ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in collaborazione con amministrazioni locali, associazioni e gestori dei siti e delle strutture a valenza geomineraria, storica e ambientale, per promuovere i territori del Parco seguendo un’ottica innovativa e sostenibile.

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, nei comuni di Masullas, Morgongiori e Pau, si svilupperà un programma incentrato sulla riscoperta dell’ossidiana, estratta nella preistoria dai giacimenti del Monte Arci (tra i più importanti del Mediterraneo) come materia prima per la costruzione di utensili da taglio fino all’arrivo dei metalli. Focus anche sulle peculiarità storiche, paleontologiche e naturalistiche dei luoghi.

Il programma delle due giorni prevede visite guidate museali al Geomuseo Monte Arci “Stefano Incani” di Masullas e al Museo dell’Ossidiana di Pau (anche in sardo e nella lingua dei segni).

All’aperto, si terranno un’escursione a tema geologico e culturale nel territorio di Morgongiori, trekking con guide ed esperti nell’area delle “Trebine” e alla cava di perlite di Scaba Antruxioni (con assaggio di prodotti locali) e “passeggiate archeologiche” guidate (anche in lingua sarda e nel linguaggio dei segni) nel Parco dell’Ossidiana di Pau.