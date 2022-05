Parco Geominerario, Comuni e Associazioni insieme per l’Open Your Mine 2022 alla XIV Giornata nazionale delle miniere

Il 28 e 29 maggio 2022, in occasione della XIV edizione della Giornata Nazionale delle Miniere, si svolgerà un weekend ricco di eventi e di storia mineraria nei siti di interesse del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna, per promuovere e diffondere il valore e il significato culturale del turismo legato al patrimonio minerario.

«Seguiranno le iniziative – durante l’anno – di Open Your Mine/Miniere Aperte 2022 come momenti di confronto, fruizione e conoscenza della storia mineraria, anche attraverso il coinvolgimento di bambini e associazioni», dichiara la Commissaria Elisabetta Castelli.

Ingresso gratuito per le molteplici iniziative patrocinate e co-organizzate dal Parco Geominerario, insieme ad associazioni ed enti gestori di siti regionali ad alto interesse storico-minerario, naturalistico e culturale.

Si parte il 28 maggio dall’antico sito minerario di Su Zurfuru a Fluminimaggiore, insieme al Tempio di Antas, la Grotta di Su Mannau ed il Museo Etnografico Antico mulino ad acqua Licheri, e poi la Grotta di San Giovanni a Domusnovas, le Miniere Rosas di Narcao e la Miniera di Sa Marchesa a Nuxis. Sempre aperti, nei due giorni di Open Your Mine, il Villaggio Normann di Gonnesa, la sede dell’associazione minatori a Nebida ed il CEAS Ingurtosu presso Pozzo Gal ad Arbus. Si continua il 29 maggio con l’apertura del Museo dell’Ossidiana a Pau, il Geo Museo Monte Arci “Stefano Incani”, il Museo di Storia Naturale Aquilegia a Masullas ed il Museo del Carbone a Carbonia.