Associazioni e imprese del Parco geominerario si sono riunite in assemblea a Monteponi venerdì 30 maggio

Venerdì 30 maggio, presso la miniera di Monteponi, si sono riunite le associazioni e gli operatori impegnati nella tutela ambientale e nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Sardegna, preoccupati per la grave situazione di stallo che affligge il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

La nota spedita alla Regione e al Governo a seguito dell’assemblea del 15 aprile ultimo scorso, non ha sortito alcun effetto se non quello di far scorrere infruttuosamente il nono mese dalla scadenza del mandato dell’ultima commissaria, dott.ssa Elisabetta Castelli, avvenuta nel mese di agosto 2024.

La Giunta regionale ha nel frattempo nominato i due revisori di sua spettanza ma il collegio non è ancora operativo per la mancata nomina del presidente da parte del Ministro dell’Ambiente.

I soggetti firmatari sottolineano, ancora una volta, come questa situazione abbia conseguenze dirette e gravi sul territorio e sulle comunità locali. Ancor più grave appare l’inerzia di chi, in assenza di auspicabili soluzioni d’ordine politico condivise, non abbia garantito almeno la continuità dell’attività istituzionale mediante la proroga del commissario straordinario scaduto nell’agosto del 2024 o con la nomina di un successore.

In particolare, si evidenzia che:

1. la mancanza di una governance aƫva ha bloccato tutte le iniziative e i progetti in corso, compromettendo la gestione e la valorizzazione del patrimonio geominerario;

2. Il personale del Parco, pagato con fondi pubblici, si trova nell’impossibilità di operare, generando un danno economico significativo. È inaccettabile che risorse pubbliche vengano sprecate in questo modo, senza che ci sia un ritorno per la comunità nonostante i 12 milioni di euro giacenti inutilizzati nelle casse del Parco;

3. la paralisi del Parco ha ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e sociale delle aree circostante, minando le opportunità di crescita e di valorizzazione delle risorse locali.

Tutto ciò premesso, le associazioni firmatarie si impegnano a sollevare il livello di attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica mediante le seguenti azioni:

– iniziative pubbliche e di sensibilizzazione degli organi di stampa;

– missive indirizzate direttamente ai consiglieri regionali e ai parlamentari sardi;

– costituzione formale della consulta delle associazioni e delle imprese così da superare la fase delle autoconvocazioni spontanee e dotarsi di un organo ufficiale

Sollecitano la Regione Sardegna e il Ministero dell’Ambiente a trovare un accordo in tempi rapidi per superare questa inaccettabile situazione di impasse. È fondamentale procedere con urgenza alla nomina degli organi del Parco, garantendo che le persone scelte abbiano le competenze necessarie e una visione chiara sul futuro del Parco.

Come sempre le associazioni e tutta la società civile sono pronte a collaborare con le istituzioni per garantire un futuro migliore al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e alle comunità che da esso dipendono.

Associazione A.N.C.R. Sez. Iglesias

Associazione Ass. Fort. Sardegna – Cagliari

Associazione Erminio Ferraris – Iglesias

Associazione Giardini della Biodiversità – Iglesias

Associazione Minatori e Memoria – Iglesias

Associazione Mineraria Sarda

Associazione Periti Minerari della Sardegna

Associazione Pozzo Sella OdV – Iglesias

Associazione Rimeƫamo Radici – Buggerru

Associazione Sa Mena – Guspini

Associazione Su Zurfuru Mine – Fluminimaggiore

Associazione Verde Azzurro – Nebida

Associazione Villaggio Normann OdV – Gonnesa

Associazione Zampa Verde – Arbus

C.A.I. (Club Alpino Italiano) comitato scientifico – Cagliari

Associazione C.I.C. Arci – Iglesias

Associazione Centro Iglesiente Studi Speleo Archeologici

Consorzio Natura Viva – Domusnovas

Escursioni Janas – Gonnesa

Federazione Speleologica Sarda

Gruppo Territorio Ambiente – Arbus

Legambiente Sardegna – Cagliari

Pozzo Baccarini – Gonnesa

Sito Sa Marchesa – Nuxis

Soc. Ajoò Dive – Portoscuso

Soc. Coop. Lugori – Cagliari

Soc. Villaggio Minerario Asproni – Iglesias

Speleo Club – Nuxis

Speleo Club – Villamassargia

Speleo Club Domusnovas

Su Zurfuru Mine – Fluminimaggiore