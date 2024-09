E’ in corso di svolgimento, presso il sito geo-speleologico archeologico Sa Marchesa, a Nuxis, il primo corso di II (2) livello di speleologia in cavità artificiali, organizzato dalla Commissione Cavità artificiali della Federazione Speleologica Sarda, in collaborazione con il C.E.R. Sardegna (Comitato esecutivo regionale) e l’Associazione Speleo Club Nuxis. Nella giornata di ieri, sabato 28 settembre, sono trattati diversi argomenti, tra i quali la classificazione dei tipi di cavità artificiali, la normativa nazionale vigente per la tutela e salvaguardia delle cavità, la biospeleologia in cavità artificiali, la valorizzazione delle miniere a scopo turistico. Hanno partecipato all’evento 57 corsisti provenienti da tutta la Sardegna, accolti dallo Speleo Club Nuxis nella sede di Sa Marchesa.

Questa mattina i corsisti hanno visitato un tratto di una galleria mineraria, mentre questo pomeriggio è in programma la visita alla Grotta di Acquacadda.