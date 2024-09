Artur Damirovič Sagitov e Federico Moreno subito decisivi con i loro goal per le vittorie di Iglesias e Carbonia

Artur Damirovič Sagitov e Federico Moreno subito decisivi con i loro goal per le vittorie di Iglesias e Carbonia. I due nuovi attaccanti delle squadre di Giampaolo Murru e Diego Mingioni hanno trascinato le loro nuove squadre al successo, rispettivamente a Ossi e in casa con il Villasimius, nella terza giornata del campionato di Eccellenza.

L’attaccante russo, classe 2000, ha esordito la scorsa settimana, nell’ultima mezz’ora della partita casalinga dell’Iglesias con il Monastir, persa immeritatamente. A distanza di sette giorni, Artur Damirovič Sagitov ha iniziato a mostrare il suo valore, emerso già un anno fa nel primo scorcio di stagione con la maglia del Bosa con 9 goal, firmando il goal vittoria contro una delle tre capoliste, fino ad oggi a punteggio pieno, e l’aggancio in classifica alla stessa Ossese, a quota 6 punti, al terzo posto.

L’attaccante italo argentino, classe 2003, arrivato a Carbonia lunedì scorso, è stato lanciato subito al centro dell’attacco da Diego Mingioni dopo solo quattro giorni di allenamenti, e lui ha risposto come meglio non avrebbe potuto sognare, andando in goal dopo soli 5 minuti, goal che poi si è rivelato decisivo per la prima vittoria stagionale, contro il Villasimius, una delle squadre candidate al ruolo di outsider per il vertice della classifica, e per il balzo al settimo posto in classifica.

Artur Damirovič Sagitov e Federico Moreno, al di là dei goal partita di oggi, hanno il potenziale per recitare un ruolo molto importante per Iglesias e Carbonia nel campionato di Eccellenza appena iniziato. Sono arrivati per rinforzare le loro nuove squadre da paesi lontanissimi l’uno dall’altro, con una caratteristica comune, il fiuto del goal.

Giampaolo Cirronis