Grande successo, a Iglesias, per il Festival internazionale di Capoeira, svoltosi nella palestra di via Enrico Toti, sabato 14 e domenica 15 settembre 2024.

Grazie di cuore a tutti per aver reso il nostro Festival Internazionale di Capoeira un evento indimenticabile!

Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri piccoli e grandi capoeristi della Judokai Iglesias, ai genitori, i nonni, gli zii, amici e a tutti i partecipanti che hanno condiviso con noi questa meravigliosa esperienza. Ai capoeristi che sono arrivati da Sassari, Olbia, Cagliari e perfino da Londra e Varsavia! La vostra presenza, il vostro entusiasmo, dedizione e impegno sono stati il vero cuore del festival!

Ringraziamo di cuore tutti gli insegnanti arrivati da tutta Europa per portarci la loro esperienza, la loro conoscenza e lo spirito della capoeira, oltre che la loro affascinante cultura brasiliana:

Professora Areia Caline Cezimbra Capoeira Club Croydon: grazie per la tua energia e passione contagiosa. La tua presenza ha reso il festival più vivace e ispirante per tutti, oltre che la consapevolezza che le donne nella Capoeira sono una realtà di grandissimo valore.

Professor Andre Raposa Avezzano: la tua tecnica raffinata e il tuo rispetto per l’avversario hanno ispirato tutti, trasmettendo il vero spirito della Capoeira.

Professor Macaco Tomas Addari: Grazie per aver rappresentato con passione e dedizione le radici della Capoeira Angola. Le tue capacità, attraverso movimenti fluidi, ci hanno trascinato in una Capoeira che rispecchia la sua autenticità.

Mestre Sabado Denison: con il tuo carisma, energia, passione e abilità di insegnamento, hai dato un grande valore al festival accompagnati alla tua musica e danza.

Mestre Pedreiro da Salvador, Bahia: con la tua conoscenza profonda della cultura e della storia della capoeira, ci hai ispirato tutti con grande carisma umiltà, trasferendo conoscenze preziose di questa arte meravigliosa.

Mestre Marinaldo Treningi Capoeira Esporão w Warszawie: grazie per essere stato presente come Mestre del Grupo Esporão e aver mostrato a tutti noi la tecnica impeccabile e il rispetto che mostri per la Capoeira.

Monitor Careca Eberton Capoeira: grazie per averci mostrato una Capoeira evoluta, flessibile e acrobatica, mostrando l’essenza della Capoeira e unendo tradizione e modernità.

Mestre Mussa da Bahia Capoeira Cagliari: grazie per la tua presenza costante, appassionata e carismatica. Sempre al nostro lato con la tua unica forza hai dato grande energia positiva al festival, dimostrando che la Capoeira è un’arte che unisce, aggrega, diverte e supera ogni confine.

Almir Da Cruz, cantante e musicista brasiliano di livello internazionale: hai dato vita al festival con la tua musica meravigliosa, aggiungendo ritmo e anima all’evento e creando un’atmosfera unica che ha unito tutti i presenti. Grazie per aver portato la tua arte e la tua energia!

Un ringraziamento particolare al comune di Iglesias per il patrocinio e per averci messo a disposizione uno spazio ideale per accogliere il festival.

Grazie a Manuela e Christian per averci permesso di dedicare questo evento a Mattia, che ha fatto parte della nostra famiglia Capoeira e che ricordiamo con profonda emozione. Le Ali di Mattia odv.

E, infine, un grazie immenso al nostro maestro Viola, che ha reso tutto questo possibile, ricordandoci che l’inclusività e la diversità sono valori fondamentali delle nostre vite. Un festival senza barriere di età, genere, colore, razza, lingua o religione, con la presenza di tre continenti e tanti Stati, uniti dalla passione per la Capoeira.

Axé a tutti!