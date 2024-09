Rita Melis (Comitato spontaneo di Iglesias): «Le comunità sarde hanno espresso il proprio NO all’aggressione degli speculatori dell’eolico nei nostri territori»

Il 16 settembre si è conclusa la campagna raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24. Il bilancio è ottimo. La partecipazione dei sardi è stata straordinaria, con oltre 100mila firme in poco tempo. In attesa che la proposta di legge arrivi al centro del dibattito in Consiglio regionale, come Comitato spontaneo di Iglesias, che ha collaborato con il Comitato Nuraxino e Comitato Sulcis Iglesiente, salutiamo i sardi nel mondo, dei quali abbiamo colto numerosi messaggi di incoraggiamento a resistere all’ennesima aggressione coloniale della nostra Terra. Sono stati numerosi gli emigrati sardi in vacanza nel Sulcis Iglesiente, ad aver fatto lunghe file ai nostri banchetti, senza poter apporre la propria firma in quanto non residenti. Come comitato spontaneo, ci siamo impegnati con forte determinazione e oggi con orgoglio cogliamo, insieme agli altri comitati, i preziosi frutti del nostro contributo alla causa sarda.

Un doveroso ringraziamento all’avvocato Gianluca Piras per il suo impegno costante e discreto, nel raccogliere e convalidare le firme.

Per tutti noi è stata una grande esperienza e ora non ci resta che attendere i frutti della volontà politica del Consiglio della nostra Regione Autonoma.

Intanto, le lotte e gli eventi proseguiranno in tutti i territori.

Rita Melis

Comitato spontaneo di Iglesias