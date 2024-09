I vigili del fuoco di Cagliari hanno trovato il corpo privo di vita del disperso nella zona di Masua

I vigili del fuoco di Cagliari hanno trovato questo pomeriggio il corpo privo di vita del disperso nella zona di Masua. A trovarlo è stato il cane dei vigili del fuoco impegnato nelle ricerche insieme alle altre forze in campo.

Al posto di Comando avanzato dei vigili del fuoco è arrivata via radio la notizia del ritrovamento da parte del cane dei vigili del fuoco impegnato nelle ricerche.

Il funzionario di guardia dei vigili del fuoco ha coordinato le operazioni di recupero confrontandosi con le altre forze in campo, forze dell’ordine, soccorso alpino e volontari per poter trasportare l’uomo, visto il ritrovamento in zona impervia. Si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.