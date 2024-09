Iglesias e Carbonia si ritroveranno di fronte questo pomeriggio, alle 17.00, allo stadio Monteponi di Iglesias, per la partita di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza regionale. Dirigerà Gabriele Sari di Alghero, assistenti di linea Francesco Meloni di Cagliari e Giuseppe Puddu di Oristano.

Le due squadre partiranno dall’1 a 1 maturato sette giorni fa a Carbonia (reti di Wellinton Caverzan al 35′ su calcio di rigore per il temporaneo vantaggio del Carbonia e Hugo Martin Di Soldato al 40′ su calcio di rigore per il definitivo pareggio dell’Iglesias). Il regolamento prevede che, in caso di parità anche nella partita odierna, si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore per stabilire quale delle due squadre accederà ai quarti di finale.

Sugli altri campi, si giocano Tempio-Calangianus (andata 3 a 0); Alghero-Li Punti (andata 1 a 2), Ossese-Ghilarza (andata 2 a 0); Nuorese-Taloro Gavoi (andata 2 a 1), Bari Sardo-Villasimius (andata 0 a 1).

Gli anticipi disputati ieri hanno deciso le prime qualificate ai quarti di finale, Budoni e Monastir, le squadre che sulla carta partiranno con i favori dei pronostici nel campionato che prenderà il via domenica prossima. Il Budoni ha passato il turno superando il San Teodoro Porto Rotondo 6 a 1 dopo il 4 a 0 della partita di andata disputata sette giorni fa; anche il Monastir ha bissato il successo di sette giorni fa sulla Ferrini, 1 a 0, dopo il 3 a 1 esterno.