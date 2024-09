Il Carbonia si rinforza: è arrivato oggi in città Federico Moreno, 21 anni, attaccante argentino cresciuto nel vivaio del River Plate. Giuseppe Cantara: «Il Carbonia sarà una grande sorpresa»

Dopo il positivo approccio alla nuova stagione, con il superamento degli ottavi di finale della Coppa Italia e le buone prestazioni fornite nelle prime due partite di campionato, il Carbonia si rinforza. E’ arrivato oggi in città Federico Moreno, attaccante centrale nato a San Nicolás de Los Arroyos il 16 aprile 2003, in possesso della doppia nazionalità italo-argentina, cresciuto nel vivaio del River Plate. Il Carbonia era sulle sue tracce da diverse settimane ed è riuscito a strappare il suo sì per un’esperienza nel campionato di Eccellenza, considerata un’occasione importante per inserirsi nel calcio italiano, sua grande aspirazione.

Con l’arrivo di Federico Moreno, Diego Mingioni avrà un’arma in più per l’attacco, confermando la linea verde, anzi verdissima, scelta quest’anno, essendo un classe 2003. La società ha perfezionato il suo tesseramento e il nuovo arrivato sarà a disposizione già sabato pomeriggio, per l’incontro casalingo con il Villasimius, valido per la terza giornata del girone d’andata.

Intorno alla squadra biancoblù cresce la fiducia e arrivano anche positivi apprezzamenti da addetti ai lavori. Tra questi Giuseppe Cantara, lo scorso anno alla guida del Tempio: «Il Carbonia sarà una grande sorpresa, squadra con tanti giovani di valore e con un tecnico bravo e preparato, molto adatto a lavorare con loro e per loro».