Il Carignano del Sulcis 6 Mura della Cantina di Giba e il Terre Brune della Cantina Santadi, sono tra i 17 vini sardi premiati con i Tre bicchieri 2025 del Gambero Rosso.

«Sardegna, quasi un Continente, seppur di piccole dimensioni. La sua struttura geologica è infatti una delle più complesse, la trama del suo paesaggio muta con invenzione inesauribile e altrettanto le vene dei metalli che si diramano sotto la sua corteccia.»

Lo scrittore Marcello Serra nel 1959 usava queste parole per descrivere la regione. Una definizione che può essere assolutamente ascrivibile alla vitivinicoltura sarda.

La moltitudine dei vitigni, perlopiù autoctoni o che comunque si sono perfettamente adattati ai suoli dell’Isola, è incredibile. Ma è ancor più incredibile la diversità di suoli, di altitudini, di microclimi che troviamo se percorriamo la regione. Si va dal granito della Gallura al calcare del Coros, dalle argille dell’Ogliastra alle sabbie del Sulcis, per citare solo alcuni areali.

A tutto ciò si aggiungono differenze climatiche importanti: alcune vigne in Barbagia e nel Mandrolisai sono a più di 700 metri di quota, una vera viticoltura di montagna, insomma, mentre sono tanti, come si può immaginare, i filari a un passo dal mare. In più c’è il valore delle vecchie vigne, ancora tante, nonostante gli espianti scellerati di alcuni decenni fa.

Tutto questo patrimonio, questa biodiversità, la troviamo puntualmente nel bicchiere. I vini sardi, ormai, non sono semplicemente buoni, ma sono sempre più tipici, autentici e capaci di raccontare il loro territorio di appartenenza. Per questo è doverosa una revisione totale delle denominazioni d’origine, soprattutto quelle regionali, generiche, dispersive e non più rappresentative di ciò che avviene in questa regione.

Veniamo alle novità tra i premiati. Per la prima volta salgono sul podio il Cagnulari di Giovanna Chessa, il Cannonau Mustazzo di Sella & Mosca, il Cannonau ogliastrino Case Sparse di Pusole e il Vermentino di Gallura Pietraia di Tenute Gregu, un bianco che esce a ben tre anni dalla vendemmia.

Angialis ’19 Argiolas

Cagnulari ’22 Chessa

Cannonau di Sardegna Cl. Dule ’21 Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna Le Anfore ’22 Olianas

Cannonau di Sardegna Mustazzo ’20 Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna Perda Rubia ’21 Tenute Perda Rubia

Cannonau di Sardegna Riserva ’21 Antonella Corda

Carignano del Sulcis 6Mura Riserva ’21 Cantina Giba

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune ’20 Cantina Santadi

Casesparse Ogliastra ’22 Pusole

Mandrolisai Fradiles ’22 Fradiles

Stellato Vermentino ’23 Pala

Su’Nico Bovale ’22 Su’Entu

Vermentino di Gallura Superiore Pitraia Monogram ’21 Tenute Gregu

Vermentino di Gallura Superiore Sciala ’23 Surrau

Vermentino di Gallura Superiore Sienda ’23 Mura

Vermentino di Sardegna Tuvaoes ’23 Giovanni Maria Cherchi

