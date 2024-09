Il colonnello Corrado Appolloni è subentrato al colonnello Nicola Maria Giachelle al Comando del 1° reggimento corazzato di Teulada

Si è svolta oggi, presso la caserma “Pisano” di Capo Teulada la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Nicola Maria Giachelle, comandante uscente del 1° reggimento corazzato ed il colonnello Corrado Appolloni. La cerimonia si è svolta in occasione dell’’88° anniversario della costituzione del 1° reggimento corazzato.

Era, infatti, il 15 settembre del 1936 quando a Vercelli fu costituito il 1° Reggimento Fanteria Carristi. Il Reggimento durante il secondo conflitto mondiale prese inizialmente parte alle operazioni sulle Alpi Occidentali e successivamente in Africa settentrionale. Dopo alcuni cambi di sede il 26 marzo del 1959 si costituisce il Centro addestramento Unità corazzate che nel 1974 eredita l’identità storica del 1° Reggimento Corazzato. Dall’1 settembre 2024 il 1° reggimento corazzato è transitato alle dipendenze del Centro di simulazione e validazione dell’Esercito (Ce.Si.Va.) di Civitavecchia, e ha assorbito nei suoi ranghi il personale del Centro Addestrativo Tattico.

E proprio il comandante del Ce.Si.Va., Generale di divisione Alberto Vezzoli, ha ringraziato il colonnello Nicola Maria Giachelle, comandante uscente del 1° reggimento corazzato per l’ottimo lavoro svolto durante il periodo di comando e fatto i migliori auguri al colonnello Corrado Appolloni che gli subentra, auspicando per lui e per tutto il 1° reggimento corazzato un periodo professionalmente e umanamente fecondo, in vista di tutte quelle sfide che immancabilmente si presenteranno.