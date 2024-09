Vertenza Portovesme srl: 24 ore di sciopero venerdì 6 settembre, alle 8.00 assemblea generale dei lavoratori a Portovesme

A seguito della comunicazione effettuata dalla Portovesme SRL e Glencore che fermerà la linea zinco lasciando solamente il Waelz trattamento dei fumi di acciaieria, con ulteriori perdite di centinaia di posti di lavoro, il coordinamento sindacale Cgil, Cisl e Uil Portovesme srl si è riunito nel pomeriggio e ha respinto con forza la decisione.

«La stessa appare in totale contrasto con quanto dichiarato dalla società in tutti gli incontri degli ultimi mesi sia con la Categoria di appartenenza che con le Confederazioni – si legge in una nota -. Per queste motivazioni viene proclamato lo sciopero di 24 ore a partire dalle ore 6 di domani 6 settembre, mentre per le ore otto è convocata l’assemblea di tutte le lavoratrici e lavoratori diretti e indiretti. Sono invitati a partecipare tutte le istituzioni del territorio.»