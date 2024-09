Segreteria PD Sulcis Iglesiente: «La decisione annunciata dalla Glencore di chiudere la linea di produzione dello zinco deve essere combattuta e respinta»

La decisione annunciata dalla Glencore di chiudere definitivamente quel che resta della linea di produzione dello zinco per tenere in marcia solo la lavorazione dei fumi di acciaieria, deve essere combattuta e respinta per le pesanti conseguenze che ciò produrrà sui livelli occupazionali. Siamo ormai davanti alla perdita di qualsiasi affidabilità di una multinazionale che opera in questo territorio da tanti anni, che ha fatto tanti profitti e dalla quale non sono accettabili decisioni di questo tipo. È necessario che tutti i livelli istituzionali si muovano unitariamente in una iniziativa attorno ai lavoratori della Portovesme srl per respingere la chiusura di ulteriori linee di produzione. La Regione Sarda, che ha già assunto una posizione netta di contrarietà e si è già attivata verso la stessa Glencore e il Governo nazionale, deve restare alla testa di tutti i prossimi passaggi istituzionali. Il Partito Democratico del Sulcis Iglesiente nell’attivarsi a tutti i livelli, sosterrà nel territorio le iniziative che unitariamente i lavoratori vorranno porre in essere.