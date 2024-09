Mauro Usai (sindaco di Iglesias): «La decisione della Glencore è uno schiaffo all’intero territorio a cui non assisteremo passivamente, poco ma sicuro»

«Questa mattina tra lo sconcerto delle lavoratrici e dei lavoratori della Portovesme, è arrivata la notizia della chiusura della linea zinco della fabbrica. Si tratta di un ulteriore passo verso il ridimensionamento già in atto delle unità lavorative impiegate nello stabilimento. Nonostante gli impegni presi in questi mesi la multinazionale svizzera decide unilateralmente, per il tramite del suo Amministratore Delegato, di fermare le linee produttive tenendo aperto solo ciò che più gli conviene: l’impianto per il trattamento dei fumi di acciaieria.»

E’ durissima la reazione del sindaco di Iglesias, Mauro Usai, alla decisione annunciata dalla Glencore di fermare la linea zinco dello stabilimento della Portovesme srl.