A Sant’Antioco è stata intitolata alla memoria dell’ex assessore comunale Giovannino Cossu l’ex Ludoteca di Monte Cresia, oggi sede dei servizi per la prima infanzia

Questa mattina, il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci e la sua Giunta, hanno intitolato l’ex Ludoteca di Monte Cresia al compianto Giovannino Cossu, già assessore delle Politiche sociali negli anni Novanta. In quel periodo, infatti, Giovannino Cossu si era fortemente speso per la realizzazione dell’immobile, consacrato poi a Ludoteca. Negli anni, tuttavia, era stato abbandonato finendo anche nel mirino dei vandali. Ma, grazie ai 550mila euro di fondi PNRR aggiudicati dall’attuale Amministrazione comunale, è stato riconvertito e dedicato ai servizi per l’infanzia con la creazione di un moderno e funzionale asilo nido, del quale oggi si è provveduto ad aprire i battenti con il classico taglio del nastro.

«Oggi rinasce ufficialmente a nuova vita l’ex ludoteca di Sant’Antioco – commenta il sindaco Ignazio Locci – struttura fortemente voluta dal compianto Giovannino Cossu durante il suo attivo impegno politico nell’ambito delle Politiche sociali. Un settore che Giovannino Cossu ha avuto la forza e la capacità di innovare, creando nuove opportunità di riscatto per i più bisognosi e, nel caso specifico della ludoteca, di crescita per le nuove generazioni nel delicato periodo della formazione. Per questo l’immobile è stato dedicato alla sua memoria e ospiterà i servizi per l’infanzia, assicurando 30 posti per servizio Nido e Sezione Primavera: una grossa mano d’aiuto alle famiglie della nostra comunità. Grazie ai famigliari e agli amici di Giovannino per avere presenziato all’inaugurazione e grazie agli uffici comunali per essere riusciti in questa non facile impresa.»

Alla cerimonia erano presenti i parenti di Giovannino Cossu, alcune famiglie che beneficeranno del servizio e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.