Marco Meloni (Pd): «Lo stop alla produzione di zinco a Portovesme è disastro strategico per l’Italia. Il ministro riferisca in Parlamento»

«Lo stop alla linea di produzione dello zinco primario a Portovesme è un disastro strategico per l’Italia. La metallurgia primaria, che serve per i prodotti a più alta qualità tecnologica e non può essere sostituita dal riciclo, è indispensabile perché il nostro Paese possa condurre una politica industriale efficace e difendere con forza la propria sicurezza economica.»

E’ l’allarme lanciato dal senatore del Partito democratico, Marco Meloni.

«Il ministro delle Imprese e del Made in Italy chiarisca immediatamente al Parlamento se è stato fatto tutto il possibile per evitare una decisione aziendale che rischia di avere ripercussioni drammatiche sull’intero Sistema Paese – è la richiesta del senatore del Pd -. Continuiamo a constatare una mancanza di visione da parte del Governo guidato da Giorgia Meloni. Da una parte adotta provvedimenti improvvisati e senza alcun dialogo con le Regioni sulle materie prime critiche, dall’altra assiste senza fiatare alla sostanziale sparizione di una produzione storica italiana nella metallurgia dei non ferrosi. Le vertenze industriali vanno guidate con una regia attenta e costante, di cui al Mimit non sembra esservi traccia. Più che ministero del fare, sembra sia il ministero del chiudere.»

«È inoltre fondamentale capire quale supporto si intende assicurare nell’immediato ai lavoratori coinvolti e al territorio, in attesa di una soluzione di lungo periodo. Il Sulcis e i suoi lavoratori non possono essere abbandonati a sé stessi per l’ennesima volta, tanto più quando in ballo ci sono interessi nazionali», conclude Marco Meloni.