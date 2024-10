Marco Meloni (Pd): «Notte di grande paura, preoccupazione per i dispersi, grazie ai soccorritori, da domani aiuti concreti»

«Questa notte il Sud Sardegna è stato colpito da una devastante ondata di maltempo che ha causato allagamenti, messo in pericolo vite e arrecato gravi danni a famiglie, aziende agricole e attività locali. Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti, che hanno vissuto e stanno ancora vivendo momenti di angoscia e sofferenza.»

Lo ha scritto in una nota il senatore sardo del Partito Democratico sul nubifragio che ha colpito la Sardegna e in particolare modo la Città metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud Sardegna.

«Voglio esprimere un profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, alla Protezione civile, agli amministratori locali e a tutti i soccorritori che, con professionalità e dedizione, sono all’opera senza sosta dalla notte scorsa per gestire l’allerta e dare supporto alla cittadinanza», ha affermato Marco Meloni.

«Sono in contatto con gli amministratori impegnati in prima linea. In queste ore l’impegno di tutti deve essere rivolto alla gestione dell’emergenza e alla ricerca dei dispersi. Da domani sono certo che tutte le istituzioni, a livello regionale e nazionale, daranno il necessario supporto per gli interventi di sostegno alle comunità colpite e di ripristino delle infrastrutture», ha concluso il parlamentare del PD.