Carbonia: l’aggiornamento del sindaco Pietro Morittu sull’allerta meteo

Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu aggiorna la cittadinanza in merito alla copiosa alluvione che si è abbattuta ieri notte sul territorio comunale, causando situazioni di forte criticità ed emergenza, mitigate dai tempestivi interventi effettuati dalle

associazioni di protezione civile – SER, Athena, GEV di Villamassargia e Soccorso Assemini – con mezzi d’opera e volontari. Risulta sempre attivo il Centro Operativo Comunale (COC), che sta monitorando l’evolversi della situazione meteo e nella notte scorsa e nel pomeriggio odierno ha eseguito numerosi sopralluoghi per monitorare le aree che hanno subito i maggiori

disagi e rischi per il maltempo: tra queste la zona di Nuraxeddu, via don Orione, la zona di Is Meis, località Sirai e Cortoghiana. Il sindaco e il comandante della Polizia locale ringraziano tutti coloro che sono intervenuti, in questa situazione di emergenza, con mezzi e personale. La Protezione civile della Regione Sardegna ha emesso un nuovo avviso di allerta di colore arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico sull’area del Sulcis Iglesiente, valido dalle ore 14.00 della giornata odierna fino alle ore 17.59 del 28 ottobre 2024.

Il comune di Carbonia, a fini informativi e preventivi, consiglia di:

• restare a casa e uscire solo per lo stretto necessario;

• fare attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, c’è il rischio di trovarsi con il veicolo semi-sommerso o sommerso dall’acqua;

• evitare di recarsi o soffermarsi in ambienti come scantinati, piani bassi, garage che sono a forte rischio allagamento durante intensi scrosci di pioggia. Durante la guida invita:

• alla prudenza perché, anche in assenza di allagamenti, l’asfalto reso improvvisamente viscido dalla pioggia rappresenta un insidioso pericolo per chi si trova alla guida di automezzi o motoveicoli, riducendo tanto la tenuta di strada quanto l’efficienza dell’impianto frenante;

• a limitare la velocità o effettuare una sosta, in attesa che la fase più intensa, che difficilmente dura più di mezz’ora, del temporale si attenui. È sufficiente pazientare brevemente in un’area di sosta. Durante la fase più intensa di un rovescio risulta infatti fortemente ridotta la visibilità.