Sabato 14 e domenica 15 settembre si terranno le elezioni per il rinnovo dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Carbonia Iglesias, in un momento in cui la sanità del Sulcis Iglesiente si appresta ad affrontare nuove sfide politiche.

«Chi ambisce a rappresentare una comunità professionale deve indurla a non sentirsi periferia nella sanità pubblica o privata nella quale è impiegata e nell’Ordine Professionale Infermieristico di appartenenza, deve proporre ed elaborare progetti e prospettive contenenti un approdo e non scatole vuote, deve onorare e rispettare il pensiero diverso dal proprio riflettendo sul perché di un altro punto di vista, deve ascoltare senza che nessuno parli, deve dare continuità alle voci altrui senza sovrapporre il proprio timbro, deve cogliere il meglio di una alternativa e non trattarla come un intralcio, deve provare ad essere inclusivo e non divisivo, deve dialogare con tutti siano istituzioni nazionali/regionali,/territoriali, associazioni, sindacati, dirigenti della sanità pubblica e privata, cittadini, giornalisti, iscritti all’Albo», dice il presidente uscente Graziano Lebiu.

Nel solco delle importanti iniziative portate avanti dall’Ordine professionale negli anni scorsi ben oltre l’ordinaria amministrazione, la tornata elettorale è di una’importanza strategica per la comunità professionale, per i cittadini, per il tessuto politico e sociale territoriale del e nel Sulcis Iglesiente.