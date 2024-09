Sabato 14 settembre, in piazza Belly, concerto delle bande del Sulcis in occasione del 100° della banda musicale Giacomo Puccini di Calasetta

In occasione del centesimo anniversario della banda musicale Giacomo Puccini di Calasetta, in cui il programma ha previsto e prevede ancora diversi appuntamenti nell’anno corrente, sabato prossimo 14 settembre, a Calasetta si terrà un raduno di bande musicali, con inizio alle ore 19,00, con sfilate per le strade del paese. Dalle ore 21,00 si esibiranno in concerto, in Piazza Belly, la Banda Musicale Giacomo Puccini di Calasetta direttore maestro Carmen Fontana con il Coro Giacomo Puccini di Calasetta direttore maestro Noemi Cabras; la banda musicale Città di Carloforte A. Aste e il Coro Città di Carloforte, direttore maestro Mario Provenzale; la banda musicale Vincenzo Bellini di Carbonia direttore maestro Caterina Casula; il circolo musicale Ennio Porrino di Portoscuso, direttore maestro Ambra Beretta; l’associazione musicale Giuseppe Verdi di Siliqua, direttore maestro Fabrizio Pittau.