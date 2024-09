Sabato 14 settembre, alle 21.00, l’anfiteatro di piazza Marmilla ospiterà la “1ª sfilata amatoriale canina città di Carbonia”

Sabato 14 settembre, alle ore 21.00, l’anfiteatro di piazza Marmilla ospiterà la “1ª sfilata amatoriale canina città di Carbonia”, riservata a cani di razza e meticci. L’iniziativa è stata organizzata dall’Auser Carbonia OdV con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto degli animali e, specificatamente, dei cani, considerati i migliori amici dell’uomo, esaltando nel contempo il loro rilevante ruolo a sostegno delle persone anziane sole e non. Un’occasione per valorizzare la cultura animalista presente in città, incoraggiando la cura e la difesa dei nostri amici a quattro zampe.

Il programma della serata avrà il suo prologo alle ore 20.00 con le iscrizioni. L’evento sarà presentato da Davide Musu. Intrattenimento con Mister Balloon e bolle di sapone giganti.