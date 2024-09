Sabato 21 e domenica 22 settembre a Villacidro si svolgerà la prima edizione del festival Cascate D’Arte

Sabato 21 e domenica 22 a Villacidro si svolgerà la prima edizione del Festival Cascate d’Arte 2024. Per due giorni, nel suggestivo Parco Sa Spendula, si susseguiranno estemporanee di pittura, esibizioni musicali e un festival musicale con quindici interpreti provenienti da comuni del Medio Campidano consorziati con la Scuola Civica di Musica, filo conduttore la memoria di un grande artista della musica italiana; Fabrizio De Andrè.

L’evento, promosso dal Comune di Villacidro con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, è supportato dalla Pro Loco di Villacidro, dalla Scuola Civica di Musica di Villacidro e dall’associazione Noise Studio, e organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Due giorni di cultura e intrattenimento che puntano a celebrare l’arte e la musica d’autore, immersi nella splendida cornice naturale delle cascate Sa Spendula.

«L’idea alla base del Festival Cascate d’Arte – spiega Christian Balloi, assessore della Cultura e dello Spettacolo del comune di Villacidro – è che questa edizione sia solo l’inizio di un percorso più ampio. Il nostro obiettivo è proseguire il progetto nei prossimi anni, ampliando l’offerta e creando un appuntamento stabile che si ripeta negli anni a venire. Vogliamo dare vita a un evento duraturo che celebri e valorizzi tutte le arti, non solo la musica o la pittura, ma ogni forma di espressione artistica.»

Il programma prevede, per entrambe le giornate, una estemporanea di pittura che si terrà dalle 8.00 alle 20.00, sotto la direzione della maestra Linda De Palmas. Gli artisti, insieme ai giovani “novizi”, saranno impegnati nella creazione di opere ispirate ai temi e alle canzoni di Fabrizio De Andrè, dando vita a una rappresentazione grafico-pittorica che si fonderà con il contesto naturalistico del parco, offrendo un’esperienza artistica in dialogo con l’ambiente.

«Per noi – conclude Christian Balloi – è stato naturale dedicare questa prima edizione alla memoria di Faber. Villacidro ha da tempo un legame profondo con il cantautore genovese, al punto che la nostra Mediateca Comunale porta il suo nome già da diversi anni.»

La serata di sabato 21 settembre sarà dedicata alla musica dal vivo, con il concerto della tribute band Zichiriltaggia, che salirà sul palco alle ore 21.00. Il gruppo omaggerà Fabrizio De Andrè con un repertorio che ripercorrerà i suoi più grandi successi, regalando al pubblico un’atmosfera di grande intensità emotiva e poesia.

Domenica 22 settembre, sempre alle 21.00, Cascate D’Arte si concluderà con un festival musicale organizzato dall’associazione Noise Studio in collaborazione la Scuola Civica di Musica e con la Pro Loco. Nel corso della serata, i giovani artisti interpreteranno brani di Fabrizio De Andrè, mettendo in luce il loro talento e la loro passione per la musica.

Il Festival Cascate d’Arte 2024 si propone come un nuovo appuntamento culturale che unisce arte e musica in un contesto naturale unico, coinvolgendo artisti di ogni età e generazione in un evento che celebra la bellezza e l’espressività dell’arte e della musica d’autore.