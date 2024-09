Sabato 28 settembre, a Carbonia, si terrà la prima edizione della “Camminata per le Demenze”

Si terrà il prossimo 28 settembre la prima edizione della “Camminata per le Demenze”, organizzata dal Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) del Distretto sociosanitario di Carbonia, con il patrocinio del comune di Carbonia, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione, del corretto stile di vita, della diagnosi precoce e del riconoscimento di alcuni fattori di rischio che accompagnano l’insorgenza delle demenze.

Si tratta di una Camminata Cittadina, la cui partecipazione è libera e gratuita ed è aperta a tutti (famiglie, bambini, ragazzi, nonni, adulti…) e prevede un percorso di circa 4 km per consentire anche ai meno allenati di partecipare.

Il programma:

9.30 Ritrovo in piazza Roma (fronte Municipio) Consegna di Kit di Benvenuto

10.15 Saluti del Sindaco, Taglio del Nastro e Partenza con percorso tra vie cittadine a passo libero

11.00 Rientro in Piazza Roma, consegna gadget ed ingresso c/o la Sala Consiliare del Comune di Carbonia

11.15 Saluti delle autorità

11.30 Presentazione del CDCD e spiegazione delle finalità dell’evento

12.30 Conclusione

Gli obiettivi – grazie al massimo coinvolgimento – mirano ad aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro familiari e dei professionisti del settore;

promuovere la prevenzione, anche al fine di ridurre le discriminazioni; aumentare la consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita; supportare le persone con demenza e i loro familiari fornendo loro corrette informazioni sulla malattia e sui servizi disponibili per facilitare un accesso ad essi quanto più tempestivo possibile

L’idea e la scelta dell’itinerario cittadino rappresenta inoltre un momento di condivisione tra le persone con demenza (oggi definito Disturbo Neurocognitivo Maggiore) che esprimono il bisogno di camminare, tal volta senza una meta precisa o alla ricerca di un luogo dal quale trarre benessere: camminare è infatti la più semplice delle attività fisiche e regala benefici contro ipertensione, sovrappeso, diabete, stress.

La demenza è una malattia cronico degenerativa caratterizzata da declino progressivo delle funzioni cognitive quali memoria, attenzione, abilità visuo-spaziali, funzioni esecutive, linguaggio e dalla comparsa di disturbi psico-comportamentali. Interferisce progressivamente con la capacità critica e di giudizio della persona, rendendola incapace di gestire autonomamente le più comuni attività della propria vita, coinvolgendo direttamente i suoi familiari e influenzando affetti e relazioni sociali. Rappresenta, dunque, una delle principali cause di disabilità.

Tale patologia, in crescente aumento nella popolazione generale, è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e Alzheimer Disease International “una priorità mondiale di salute pubblica”.

Il maggior fattore di rischio associato all’insorgenza della demenza è l’età. Il progressivo incremento della popolazione anziana comporterà un aumento della prevalenza dei pazienti affetti da demenza.

In Italia, secondo le proiezioni demografiche, nel 2051 ci saranno 280 anziani ogni 100 giovani, con aumento di tutte le malattie croniche legate all’età, e tra queste le demenze. Attualmente il numero totale

dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza.

Il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) del Distretto sociosanitario di Carbonia è una struttura clinica focalizzata sulla prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle diverse forme di demenza.

Il paziente che si rivolge al CDCD segue un iter diagnostico multidimensionale, volto ad approfondire gli aspetti anamnestici, cognitivi, comportamentali e funzionali. Questa procedura ha l’obiettivo di formulare una diagnosi accurata e la programmazione di piano di trattamento a personalizzato adeguato per le specifiche esigenze dell’individuo.

E’ consigliato rivolgersi al CDCD anche nel caso in cui insorgano lievi difficoltà di memoria, attenzione e concentrazione. Un percorso diagnostico precoce permette infatti di evidenziare eventuali fattori di rischio predisponenti allo sviluppo di demenza, consentendo così un intervento tempestivo.