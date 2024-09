Mirko Pani re della “Marathon La via dell’ossidiana Is Trebinas”

Mirko Pani, Marco Serpi ed Eros Piras. I soliti noti hanno avuto un ruolo da protagonista nella 10ª edizione della “Marathon La Via dell’Ossidiana Is Trebinas” organizzata domenica a Pau dall’Arkitano MTB. Il portacolori della Fabio Aru Academy ha chiuso il tracciato di 61,8 km con una media di 22,06 km/H in 2h51’22’’ davanti al padrone di casa Marco Serpi (Arkitano MTB, in 2h56’19’’) ed Eros Piras (Donori Bike Team, in 2h58’52’’).

Nella Point to Pint di 40 km il successo è invece andato a Simone Corda (Donori Bike Team), che ha chiuso in poco meno di due ore (1h59’50’’) precedenti al traguardo Alessandro Angius (Arkitano MTB) e Paolo Ledda (Karel Sport). Nella gara più corta, la 17,95 km9, l’albo d’oro ella competizione si è aggiornato con i nomi del vincitore, Andrea Balliana (Arkitano MTB,)ì che con i suoi 56’15’’ ha battuto la concorrenza di Alessandro Santoru (Dueppi Cycling Project) e Filippo Congiu (Nurri Orroli MTB).

Nella Coppa Comune di Monti, gara su strada di 71,5 km per Allievi e Juniores organizzata in Gallura dalla SC Terranova Fancello Cicli di Olbia, la vittoria è invece andata a Riccardo Del Cucina (SC Mepa Juniores Team), che col tempo di 1h56’10’’ ha avuto la meglio sugli inseguitori Federico Pileri (SC Terranova) e Sergio Melis (SC Monteponi). Tra gli Esordienti di 1° anno successo di Giuseppe Mezzano (SC Pattada), mentre tra gli Esordienti di 2° anno e nella assoluta di categoria il successo è andato a Lorenzo Doneddu (US Scuola Ciclismo Vò) che ha concluso i 32,5 km di tracciato in 56 minuti tondi.