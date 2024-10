Nel fine settimana ciclistico, vittorie per Eros Piras e Antonio Muredda

E’ andato in archivio col segno più un altro ricco week end ciclistico in Sardegna. Le attenzioni degli appassionati erano tutte a Tertenia, dove, con l’organizzazione della locale Bike and Fitness, è andato in scena il 3° Trofeo Officine Formaensa Autronica, gara valida per l’assegnazione dei titoli regionali Medio Fondo. Il più veloce a tagliare il traguardo, dopo 104 km nei territori di Jerzu, Ulassai e Perdasdefogu, col tempo di 2h52’, è stato Eros Piras. Il portacolori della Donori Bike Team ha superato la concorrenza di Paolo Morbiato (Ciclo Club Acido Lattico La Maddalena, secondo) e Andrea Pisanu (Ciclo Club Antonio Manca, terzo). Si sono aggiudicati i titoli di campioni regionali per categoria Matteo Rosa (Elmt), Paolo Morbiato (M1), Eros Piras (M2), Fabrizio Farci (M3), Massimo Pintori (M4), Giacomo Orrù (M5), Christophe Nicolas Masserey (M6), Mario Giuseppe Fundoni (M7) e Giovanni Antonio Podda (M8)

I Master appassionati del bici fuoristrada si sono invece ritrovati domenica a Guspini. Nel Trofeo cittadino intitolato alle Miniere di Montevecchio, in ricordo di Francesco Fanari, organizzato dalla locale Unione Ciclistica Guspini, la vittoria è andata al partacolori di casa Nicola Saba, che ha chiuso la point to point di 40 km in 2h3’45’’ davanti a Enrico Onidi (Arkitano MTB) e Giovanni Puggioni (Ciclobottega Factory Team).

Per Esordienti, Allievi e Juniores, invece, i fari erano tutti puntati a Osidda. Qui, nella 2ª Coppa Comune di Osidda organizzata dalla SC Pattada la giornata da incorniciare è stata quella di Antonio Muredda. Il corridore del Mepak Junior Team chiuso per primo tra gli Juniores (2 giri da 28 km per 56 km complessivi) davanti a Federico Pileri (SC Terranova Fancello cicli) e Sergio Melis (SC Monteponi). Tra gli Allievi, il più veloce è stato Luca Biancu (SC Terranova) davanti al compagno di squadra Mattia Rossi e a Carlo d’Ambra (Ciclobottega). Successo gallurese (sui 28 km) anche nella categoria esordienti 1° anno, con Ismail Ben Yasin. Riccardo Vinci (Fabio Aru Academy) ha vinto tra gli Esordienti di 2° anno. Nel femminile vittorie dell’allieva Giorgia Melis (SC Monteponi) e dell’esordiente Soraya Cancedda (Veloclub Sarroch).