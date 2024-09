Sono state depositate le firme in Corte d’Appello per il referendum contro la speculazione energetica

Il Comitato Regionale Sardo per il NO ha confermato il deposito delle firme perché sia indetto il referendum regionale contro la devastazione ambientale della Sardegna.

Il quesito: «Volete voi che il paesaggio sardo terrestre e marino sia modificato con l’installazione sul terreno ed in mare di impianti industriali eolici e/o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica?»

Presumibilmente il Referendum si svolgerà nella primavera del 2025

Il Comitato Regionale Sardo per il NO ha diffuso il seguente comunicato stampa:

Il giorno 10 settembre, alle ore 11,30, presso la Corte d’Appello di Cagliari abbiamo depositato le firme necessarie per indire il referendum regionale consultivo ex art. 4 L.R. N.20/1957 per la tutela del paesaggio sardo dalla

speculazione eolica e fotovoltaica.

Riteniamo che, stante il procedere delle installazioni industriali, la preoccupante sequenza di atti vandalici che hanno interessato gli impianti e la sostanziale inerzia della politica, il fattore tempo sia determinante anche per l’esito della iniziativa referendaria a difesa del territorio di Sardegna, delle sue attività produttive e della stessa identità del popolo sardo.

Per questo motivo abbiamo interrotto la raccolta un mese prima del termine di legge registrando comunque un grande successo con oltre 25.000 sottoscrizioni sul quesito: «Volete voi che il paesaggio sardo terrestre e marino sia modificato con l’installazione sul terreno ed in mare di impianti industriali eolici e/o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica?»

Il nostro impegno sarà ora indirizzato alla informazione ed al coinvolgimento della popolazione per giungere numerosi al voto e con esso alla espressione unitaria e democratica della volontà dei sardi su di un tema tanto importante per il futuro dell’isola.

Il Comitato Regionale Sardo per il NO sardegnaperilno@libero.it