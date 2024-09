L’Amministrazione comunale di Masainas ha deciso di investire gli avanzi di amministrazione a seguito delle decisioni prese nel Consiglio comunale del 3 settembre scorso.

Di seguito alcuni settori presi in considerazione e le cifre relative.

– Settore Lavori pubblici e Ambiente: completamento ecocentro comunale – 84.244,55 € (applicazione avanzi di bilancio comunale)

– Settore Sport: realizzazione impianto solare termico negli spogliatoi dell’impianto sportivo complesso di Masainas – 18.422,00 € (applicazione avanzi di bilancio comunale)

– Settore Ambiente: creazione capitoli per finanziamento RAS (L.R. 17/2023) per acquisto automezzi e attrezzature varie per la campagna barracellare per funzione antincendio

– Settore Servizio Tecnico: acquisto automezzo comunale – 40.000 € (applicazione avanzi di bilancio comunale)

– Settore Servizio sociale – € 146.095,35 (Applicazione avanzi di bilancio comunale)

– Settore Lavori pubblici, viabilità e sport: spese di progettazione – 58.650.40 € (applicazione avanzi di bilancio comunale)

L’intervento nel settore Sport relativo alla realizzazione dell’impianto solare-termico che fornirà l’acqua calda alle docce e ai bagni dello spogliatoio interno all’impianto sportivo complesso di Masainas, si inquadra negli interventi di efficientamento energetico che il comune di Masainas sta portando avanti con convinzione. Tra questi l’assessorato dello Sport preannuncia la imminente installazione di nuovi proiettori (tecnologia LED) nelle torri faro dell’impianto sportivo comunale per un importo di circa 50.000 €, in sostituzione dei fari attuali ormai non più efficienti né dal punto di vista funzionale né dal punto di vista del risparmio energetico.

«Per l’ecocentro il comune di Masainas – spiega il sindaco Gian Luca Pittoni – ha beneficiato in passato di due finanziamenti regionali, uno da 82.000,00 € ed uno da euro 40.000,00 entrambi concessi dall’assessorato regionale dell’Ambiente. A questi ha fatto seguito un cofinanziamento comunale di 20.000,00 €, risorse che hanno consentito di redigere un progetto dell’importo complessivo di euro 142.000,00, ad oggi in fase di ultimazione. Con questo primo lotto di lavori, è stato possibile, acquisire le aree mediante procedura di esproprio, realizzare la recinzione, il piazzale, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche e la predisposizione per la successiva realizzazione degli impianti idrici, fognari ed elettrici.» «Tale infrastruttura realizzata in ampliamento al P.I.P. (Piano per Insediamenti Produttivi), affinché possa entrare in funzione, necessita della completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, necessarie per connetterla con il resto della zona artigianale, quindi rete elettrica, fognarie acque nere e bianche, illuminazione pubblica e bitumazione della viabilità di accesso attualmente sterrata – aggiunge Gian Luca Pittoni -.

Oltre a questi interventi, che consentiranno di completare l’ampliamento infrastrutturale del P.I.P., occorre prevedere internamente al centro di raccolta, la fornitura e installazione di un prefabbricato ad uso ufficio e servizi igienici per il personale addetto alla gestione, una tettoia a protezione dei rifiuti valorizzabili e l’acquisto e installazione di cassoni scarrabili per l’accumulo e successivo conferimento presso i centri di recupero dei rifiuti valorizzabili. Tali ulteriori lavori sono stimati in circa 180.000 €.»