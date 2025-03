Masainas: racchette per l’inclusione e la solidarietà, quando lo sport unisce

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Masainas, con il patrocinio del Comune e la preziosa collaborazione dell’Istituto “G. Marconi” di San Giovanni Suergiu, ha ufficialmente avviato il progetto “Racchette per l’inclusione e la solidarietà”. La giornata inaugurale ha visto protagonisti assoluti gli studenti delle classi 3ª e 4ª della Scuola Primaria di Giba, accompagnati dai loro docenti, in una manifestazione che ha celebrato la passione per l’attività fisica e per gli sport con racchetta.

L’evento si è arricchito della partecipazione del sindaco, Gian Luca Pittoni, e della dirigente dell’Istituto “G. Marconi”, Maria Veronica Cani, i quali hanno espresso un caloroso ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Il presidente dell’associazione, Attilio Burdi, ha sottolineato che il progetto nasce dalla profonda convinzione che lo sport possa essere un potente veicolo di unione, capace di abbattere ogni barriera e favorire una cultura di collaborazione e rispetto reciproco.

«Con una racchetta in mano, non ci sono differenze: parla solo il linguaggio universale del gioco – ha detto Attilio Burdi -. Gli studenti, con entusiasmo e determinazione, hanno potuto cimentarsi in diverse discipline sportive, dal tennis al pickleball, dal volano al tennis da tavolo e da spiaggia. Una giornata memorabile, in cui ogni partecipante ha avuto l’opportunità di vivere in prima persona i valori dello sport e del divertimento, confermando l’importanza di tali iniziative per promuovere l’inclusione e la socialità.»