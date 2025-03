L’associazione Amici della Vita ODV, in collaborazione con Co.event Produzione Eventi, presenta Artismo 2025

L’associazione Amici della Vita ODV, in collaborazione con Co.event Produzione Eventi, è lieta di presentare Artismo 2025 – L’arte per l’autismo, un festival che unisce musica, teatro, poesia e sensibilizzazione per promuovere la consapevolezza sull’autismo e sull’inclusione sociale.

Tanti gli appuntamenti in programma, con artisti, esperti e realtà del territorio impegnati in un grande evento di scambio e possibilità.

Il programma di Artismo 2025

• 23 marzo – Anteprima Artismo | Le Balentes in concerto | Teatro Electra, h 19.00

• 26 marzo – Informiamo sull’autismo | Mercato Campagna Amica, via Pacinotti, h 09.00

• 28 marzo – Conferenza medico-scientifica | Istituto Baudi di Vesme, h 10.00

• 2 aprile – Informiamo sull’autismo | Mercato Campagna Amica, via Pacinotti, h 09.00

• 5 aprile – Giornata principale | Musica, teatro e poesia con special guest

Frankie hi-nrg mc e tanti altri artisti, h 17.30 Centro Culturale via Grazia Deledda

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Artismo: un movimento di scambio e possibilità

Nato dall’esperienza ventennale dell’associazione Amici della Vita ODV, il festival Artismo vuole abbattere le barriere attraverso l’arte, creando un ambiente di scoperta, dialogo e crescita collettiva.

«L’arte è un linguaggio universale che permette di costruire ponti e abbattere muri. Con Artismo vogliamo creare un movimento artistico che sia simbolo di scambio, possibilità e inclusione», affermano gli organizzatori.

Sostegno e collaborazioni

Progetto finanziato da: Fondazione di Sardegna e Comune di Iglesias

Patrocinato dai Comuni di: Domusnovas, Musei, Gonnesa, San Giovanni Suergiu, Dolianova, Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della Sardegna

Supportato da: Coldiretti, Campagna Amica, Cammino Santa Barbara, Il Girasole Flower Boutique, CTE, Villaggio Norman, Aligò, ARCI Iglesias, Ceramiche Onda, Autocoop,

Come partecipare

Il festival è aperto a tutti e invita la comunità a partecipare attivamente, condividendo e diffondendo il messaggio di inclusione.

Per maggiori informazioni:

Instagram: @amicidellavitaiglesias

Facebook: “Amici della Vita ODV Iglesias”

Per contatti stampa e collaborazioni: amicidellavitaovd@gmail.com