Treni Italo assumono Hostess/Steward ed Operatori. La compagnia ferroviaria cerca diplomati e laureati 

Italo Treni, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità e il primo al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV detentore del primato di velocità ferroviaria, assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, con proattività, flessibilità, curiosità e innovazione, capacità organizz ative, di comunicazione e relazionali, capacità di pianificazione, di lavorare in team e di problem solving. Le figure ricercate da Italo Treni riguardano Hostess & Steward di Stazione, che dovranno svolgere attività legate all’offerta, promozione, prenotazione e vendita dei prodotti commercializzati, offrire assistenza alla clientela, curare il decoro e il riordino degli ambienti di stazione, instaurare un rapporto di fiducia con i propri viaggiatori offrendo ascolto, professionalità, passione ed educazione, rappresentare il brand e i valori dell’azienda; Operatori d’Impianto, i quali dovranno svolgere le attività di preparazione/messa in servizio, preparazione/ stazionamento e controllo tecnico dei rotabili Italo, monitorare la corretta esecuzione del programma di esercizio e dell’attività di pulizia, rifornimenti tecnici e commerciali negli impianti di formazione treno e stazioni e svolgere attività di movimentazione treni; Addetti all’Impianto di Manutenzione, che dovranno gestire le segnalazioni di guasto, monitorare la manutenzione preventiva, progettare ed eseguire le ispezioni sui fornitori, gestire i costi di impianto, gli aspetti ambientali e quelli relativi alla sicurezza sul lavoro; Specialisti in Trasformazione Digitale, che dovranno analizzare i requisiti e definire i piani di progetto, effettuare la pianificazione operativa delle attività, gestire le richieste di acquisto, sviluppare il progetto e verificare la documentazione tecnica.

Per verificare tutte le figure…