Trasporti marittimi: agevolazioni tariffarie per i passeggeri non residenti anno 2026

A seguito della ripartizione per l’anno 2026 delle risorse finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni di Carloforte e La Maddalena per l’abbattimento dei costi di trasporto per le isole minori sostenuti dai passeggeri non residenti pari a 600.000 euro per ciascun Comune e, in concertazione con la società Delcomar Srl, è stato stabilito con apposita convenzione che, sulle linee Carloforte/Portovesme e Carloforte/Calasetta su entrambi i regimi diurno e notturno, alle tariffe (estive e invernali) dei passeggeri non residenti, verrà applicata la seguente scontistica: sconto di 5,00 euro sul passeggero e 10 euro sull’autovettura.

Tale formula di agevolazione tariffaria, sarà operativa e fruibile nella formula A/R (andata e ritorno) nei week end dalla prima corsa del venerdì fino alle ore 13.00 del lunedì, salvo ulteriori differenti indicazioni.

La scontistica in vigore sarà applicata tutti i giorni della settimana esclusivamente nei confronti dei passeggeri non residenti possessori di immobili e/o nativi e/o ex residenti emigrati in altro Comune. Pertanto, per averne diritto, sarà necessario esibire, al momento della bigliettazione, la relativa certificazione di esensione del suddetto contributo rilasciata dal comune di Carloforte in corso di validità e il documento di identità. La scontistica è valida per tutti i coimponenti del nucleo familiare elencati nel certificato di esenzione del contributo di sbarco.

Tale agevolazione sarà estesa anche agli atleti e accompagnatori delle società sportive che partecipano ai tornei federali, per i quali non si rende invece necessaria la presentazione della certificazione dell’esenzione.

Le agevolazioni tariffarie resteranno in vigore fino ad esaurimento delle somme stanziate.

Periodi di applicazione per la scontistica non residenti anno 2026

Aprile:

Week end di Pasqua, a partire dal venerdì 3 (dalla prima corsa del venerdì), a tutto il martedì 7;

Tutti i week end successivi del mese;

In occasione del “Gua Fest” (24-26/4), estensione validità anche al giovedì 23/04.

Maggio:

Tutti i week end del mese (dalla prima corsa del venerdì alle 13.00 del lunedì);

In occasione del Girotonno 2026, la scontistica si estenderà continuativamente dal venerdì 22 maggio a tutto mercoledì 3 giugno.

Giugno:

Tutti i week end del mese (dalla prima corsa del venerdì alle 13.00 del lunedì);

In occasione della festa patronale di San Pietro, la validità si estende interamente ai giorni 29 e 30.

Luglio:

Tutti i week end del mese (dalla prima corsa del venerdì alle 13.00 del lunedì).

Agosto:

Primo week end del mese;

Ultimi due week end a partire dal 21 agosto (dalla prima corsa del venerdì alle 13.00 del lunedì);

In occasione del Marballus, si estende la validità della scontistica dal giovedì 27 agosto.

Settembre-Ottobre-Novembre:

Tutti i week end dei mesi (dalla prima corsa del venerdì alle 13.00 del lunedì).

Dicembre:

Tutti i week end del mese (dalla prima corsa del venerdì alle 13.00 del lunedì);

In occasione delle festività natalizie, si estende la validità della scontistica continuativamente da giovedì 17 a giovedì 31/12.

La validità della scontistica nei periodi proposti, è subordinata alla capacità finanziaria resdua del finanziamento.