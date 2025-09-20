20 September, 2025
Trasporti

RFI: al via i lavori di manutenzione tra Cagliari e Cagliari Elmas

Il 20 e il 21 settembre 2025 Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell’efficienza del servizio tra le stazioni di Cagliari e Cagliari Elmas.

Le attività nel dettaglio riguarderanno nella stazione di Cagliari la sostituzione di alcuni deviatoi con l’obiettivo di garantire il mantenimento dei livelli di affidabilità e la regolarità dell’esercizio ferroviario.

Contemporaneamente, nella zona di Santa Gilla, si procederà con i lavori di manutenzione straordinaria dei ponti su entrambi i binari. Saranno realizzate le opere propedeutiche all’installazione dei ponti di sostegno provvisori, che consentiranno lo svolgimento in sicurezza delle successive lavorazioni senza interrompere la circolazione ferroviaria.

Infine, tra Cagliari e Decimomannu proseguiranno i lavori propedeutici all’elettrificazione della linea Cagliari-Oristano. In questa fase si procederà con gli scavi, la realizzazione delle fondamenta e l’installazione dei pali necessari all’impianto della trazione elettrica.

I lavori, del valore complessivo di circa 5 milioni di euro, comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu.

I cantieri vedranno impegnate oltre 20 persone tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.

