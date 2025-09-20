Assemblea dei lavoratori Sider Alloys e GMS lunedì 22 settembre

Lunedì 22 settembre 2025, dalle ore 8.00 alle 10.00, presso i cancelli della SiderAlloys si terrà l’assemblea generale delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici operanti presso lo stabilimento, Sider Alloys, GMS e lavotratori nin mobilità in deroga. L’assemblea dibatterà la situazione della vertenza SiderAlloys, con l’esposizione dell’incontro che si è svolto al MIMIT il 17/09/2025. L’assemblea va considerata retribuita.