20 September, 2025
Assemblea dei lavoratori Sider Alloys e GMS lunedì 22 settembre
Sider Alloys

Assemblea dei lavoratori Sider Alloys e GMS lunedì 22 settembre

Lunedì 22 settembre 2025, dalle ore 8.00 alle 10.00, presso i cancelli della SiderAlloys si terrà l’assemblea generale delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici operanti presso lo stabilimento, Sider Alloys, GMS e lavotratori nin mobilità in deroga. L’assemblea dibatterà la situazione della vertenza SiderAlloys, con l’esposizione dell’incontro che si è svolto al MIMIT il 17/09/2025. L’assemblea va considerata retribuita.

RFI: al via i lavori

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

