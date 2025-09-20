Domenica 14 settembre in via Manno e via Roma, a Carbonia, si è svolta una manifestazione motociclistica in memoria di Massimo Boi, co-fondatore e presidente del gruppo motociclistico Amici Bikers Carbonia, scomparso improvvisamente il 22 agosto 2022.

La manifestazione ha avuto inizio alle 9.00, in attesa dei motociclisti interessati a questo importante memorial. La sorpresa per tutti è stata la presenza della Lady, una Yamaha FZ1, 1000 di cilindrata, con 150 cv da gestire. Era la moto di Max, prestata in questa occasione dall’amico fraterno di Max.

Solitamente nei motoraduni c’è quasi sempre un’esibizione o competizione motociclistica, ma in questo caso l’unica cosa da ostentare era l’amicizia verso gli altri con strette di mano e abbracci come ha sempre fatto Max.

Alle 11.00, il minuto di silenzio in ricordo di Max. Il silenzio ha avvolto tutta la piazza. Un minuto dove il pensiero è andato tutto a lui. Il silenzio è culminato con il coinvolgimento di tutti i motociclisti che, con il rombo delle loro moto, hanno assordato la piazza. Ospiti della giornata i genitori e la figlia di Max e diverse autorità della città di Carbonia.

Alle 12.00 la partenza per i giardini di Matzaccara, frazione del comune di San Giovanni Suergiu, dove all’epoca era stato piantato un olivo in memoria di Max. Ad attendere i motociclisti c’erano gli amici di Matzaccara, i motociclisti e don Bachisio che ha officiato una breve cerimonia e benedetto i caschi.

Poche parole e subito in moto in direzione del ristorante, dove durante il pranzo sono stati premiati diversi motociclisti, per la moto più vecchia, il biker più giovane, quello più anziano, quello che veniva da lontano e il gruppo di biker più numeroso. La serata si è conclusa con lo spettacolo della band rock Wild Side.

Il momento particolare della giornata è stato vissuto con la proiezione di un filmato per ricordare Max al termine, tutti i presenti si sono alzati in piedi ed emozionati hanno applaudito ininterrottamente.

Per commemorare l’evento, sono state consegnati ai parenti dei ricordi, la riproduzione della maglia da presidente di Max e una targa con la scritta “Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci”.

L’evento ha riportato un enorme successo, con numeri importanti sottolineati da diversi leader di gruppi di motociclisti. Da più parti della Sardegna sono giunti a Carbonia molti motociclisti che hanno riempito la via Manno e la via Roma e durante lo spostamento alla vicina Matzaccara, hanno formato una colonna di moto lunga circa tre chilometri.

I motociclisti sono andati via ringraziando più volte gli organizzatori, speranzosi di tornare presto per un altro evento.