14 February, 2026
Sider Alloys

Fim Fiom Uilm Nazionali: «Il Governo convochi, già più volte sollecitato, per affrontare tra Ministero delle Imprese e Ministero del Lavoro, la vertenza Sider Alloys»

417Views

Le segreterie Fim Fiom Uilm Nazionali hanno diffuso una nota nella quale «denunciano l’insostenibile muro di gomma in cui versa la vicenda Sider Alloys».

«Le reiterate richieste d’incontro, le nostre denunce sulla gestione e sui problemi alla presenza delle varie Istituzioni Nazionali e locali, sembrano rimanere incomprensibilmente inascoltatesi legge nella nota -. Ora i container, ora il canale, sembra di assistere alla messa in scena di una NON presa di coscienza che centinaia di famiglie attendono una risposta alla soluzione di una vertenza lunghissima. I vari governi, tutti, ci hanno promesso che sarebbe stato rivisto anche l’ammortizzatore sociale utilizzato – oramai vetusto e inusuale – che riconosceva ai lavoratori meno di 500 euro al mese. Promesse mai realizzate, da nessuno, ed ora? In discussione anche l’attuale ammortizzatore senza che vi sia stata proposta alcuna di come sostenere il reddito delle famiglie di Portovesme. In assenza di risposte i lavoratori e i loro rappresentanti saranno costretti a mettere in campo qualsiasi azione di lotta perché questo è l’ennesimo affronto alla loro dignità.»

«Il Governo convochi, già più volte sollecitato, per affrontare tra Ministero delle Imprese e Ministero del Lavoro, questa vertenza», concludono le segreterie Fim Fiom Uilm Nazionali.

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

